Solskjær roser Guardiola før stormøte: – Noe å strekke seg etter

Den første kampen spilles på Old Trafford tirsdag, mens City er hjemmelag i returkampen 29. januar. Solskjær konsentrerer seg nå kun om det første møtet.

– Det er to kamper, så vi må huske at vi bare er halvveis når denne kampen er over. Men vi fokuserer bare på denne kampen nå, for det er tre uker til den neste, sa nordmannen på sin pressekonferanse foran kampen.

United vant 2-1 sist lagene møttes i en ligakamp i desember.

– Vi hadde en bra periode der mot Tottenham og City (to seirer på fire dager), og det er nivået vi må sikte mot. Vi vet vi kan klare det fysisk, men hver kamp lever sitt eget liv, sier Solskjær.

Pep-ros

Han ble minnet på at han denne gang møter et City-lag i mye bedre form enn sist. De lyseblå har vunnet sju av sine åtte siste kamper.

– De er tilbake på seierssporet, og de har selvtillit. Men jeg tror ikke formen har noe å si når vi møtes. Da er det derby-adrenalin og en annen atmosfære. Og ting kan endre seg på ett sekund og én avgjørelse, sier Solskjær.

Han roser samtidig laget til City-manager Josep Guardiola.

– Det er et topplag, og som jeg har sagt før: jeg beundrer virkelig laget til «Pep». De har hevet nivået så mye siden han kom inn. Standarden han og teamet hans har satt, er noe å strekke seg etter for oss.

Skadetrøbbel

Både United og City er inne i et hektisk kampprogram og spilte FA-cupkamper i helgen. Det tærer på kreftene i lagene, og Solskjær kan måtte klare seg uten flere sentrale spillere i tirsdagens byderby.

Harry Maguire fikk en smell mot Wolverhampton lørdag og er usikker. Det samme er trioen Anthony Martial, Jesse Lingard og Luke Shaw, som sto over FA-cupkampen med sykdom. Også Tahith Chong fikk kjenning med en skade mot Wolves.

Fra før er det klart at Solskjær må klare seg uten midtbaneduoen Paul Pogba og Scott McTominay i en lengre periode.

– Jeg skal gi dem så mye tid som mulig fram mot kampen. Noen av dem er fortsatt ikke klare, og det er flere av dem som ikke kunne spilt om det var kamp i dag. Men ting kan skje på 36 timer, og jeg kommer ikke til å gi dere laget nå, sier han.

Sterkt

Solskjær åpner for å gi Sergio Romero, som holdt nullen mot Wolves, fornyet tillit mellom stengene. Men laguttaket vil han ikke si noe om før det er klart tirsdag kveld.

– Han (Romero) gjorde det bra, men vi holder på laget til i morgen. Nå er det ikke mye vi får trent mellom kampene. Det handler om mentale forberedelser og god behandling fra det fysiske timet. Og så må vi huske hva vi gjorde bra sist (mot City).

Tirsdagens motstander har en betydelig bredere tropp å plukke spillere fra.

– De møtte Port Vale i helgen, så de kunne hvile noen. Og uansett hvem Pep velger, så blir det et bra lag, sier Solskjær.

