Nyland strålende i ligacupsemifinalen, Villa greide 1-1

sport

Fullstendig mot spillets gang scoret Frederic Guilbert ledermålet i det 28. minutt. Oppmuntret av scoringen dominerte Aston Villa det siste kvarteret i første omgang og var veldig nær å øke ledelsen, men etter pause var det topplaget Leicester som dominerte igjen.

Nyland tok alt som kom inntil det 75. minutt, da lagkameratene ga bort ballen og forærte Kelechi Iheanacho sjansen til å banke inn 1-1.

Med uavgjort i øsregnet på bortebane lever Aston Villas håp om å få spille finale på Wembley 1. mars. Returkampen spilles tirsdag 28. januar.

Gode redninger

Nyland skal ha mye av æren for at laget som er fjerde sist i Premier League fikk uavgjort borte mot serietoeren. Han var sikker i feltarbeidet og god på streken. I første omgang leverte han to gode redninger da Jamie Vardy kom alene gjennom.

Første gang fikk storscoreren sjansen etter en svak bakoverheading av Marvelous Nakamba, men fikk ikke spesielt god treff. Nyland ga corner. Noen minutter senere ble Vardy vakkert spilt gjennom av Ayoze Perez og traff godt, men Nyland rykket ut og blokkerte skuddet.

Villas bestemann Jack Grealish evnet å lage trøbbel for gjestene og regisserte kontringen som ga ledelse. I det 28. minutt ble han stoppet, men fikk ballen igjen og satte opp Anwar El Ghzai. Hans innlegg ble møtt av Guilbert, som fikk skotuppen på ballen foran Ben Chilwell og sendte den i mål.

I det 42. minutt skrudde Grealish et frispark inn i feltet og fant hodet til Ezri Konsa, som nikket forbi Kasper Schmeichel og i tverrliggeren.

Tabbemål

Leicester fant igjen rytmen etter pause og presset på for utligning. I det 52. minutt kastet Nyland seg i beina på Vardy og tok ballen, og ti minutter senere kom han i veien da James Maddison vendte bort en motspiller og fyrte løs fra god posisjon.

Nordmannen så ut til å skulle dele status som matchvinner med Guilbert, men en forsvarsbrøler kvarteret før slutt ødela. Konsa tok frispark på egen halvdel og spilte opp til en uoppmerksom Douglas Luiz, som ble overrumplet av Hamza Choudhury. Leicester kunne for en gangs skyld kontre mot et Villa-forsvar i grov ubalanse. Vardy satte opp Kelechi Iheanacho, som knallet ballen forbi en sjanseløs Nyland.

Aston Villa lot seg ikke knekke av den nedturen og halte i land et sterkt borteresultat som sørger for at laget har all grunn til å se optimistisk på returkampen.

Leicester stilte for øvrig uten midtbanespiller Wilfred Ndidi, som pådro seg en skade på trening tirsdag. Ifølge manager Brendan Rodgers må han kanskje opereres, men han er trolig tilbake om noen uker.

(©NTB)