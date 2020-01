Storhamar nær sjokktap, misfornøyd med ett poeng

sport

Etter å ha misset sine to foregående straffekast satte Elise Skinnehaugen inn utligningsmålet på straffe 49 sekunder før slutt. Det var første gang Storhamar var a jour siden 4-4 etter drøyt fire minutters spill i Åsenhallen.

I dramatiske sluttsekunder mente Storhamar seg snytt for nok et straffekast. Etter et hurtig tatt frikast skjøt Skinnehaugen i mål, men et sekund etter at tiden var ute.

Camilla Herrem og hennes lagvenninner i Sola sto med bare to poeng etter sine 11 første seriekamper, men sjokkerte et Storhamar-lag som kom rett fra første runde i EHF-cupens gruppespill. Sola ledet med inntil fem mål i første omgang. Ved pause sto det 16-13.

Dramatikk

Med sju mål av Malin Holta, fem hver av Mette Brandt Nielsen og Kristina Sirum Novak klamret Sola seg til ledelsen gjennom 2. omgang, inntil Storhamar kom a jour på 28-28 med mindre enn ett minutt igjen å spille.

Holta ble utvist da hun forårsaket straffekastet Skinnehaugen satte i mål, men Sola gjorde et forsøk på å sikre et vinnermål i undertall. Sola-trener Mika Anders Nurmi tok timeout 18 sekunder før slutt for å planlegge det siste angrepet, men planen falt i fisk da Novak ble avblåst for skritt.

Storhamar kontret i jakt på et vinnermål, men ropte forgjeves på straffekast da Kristin Venn ble stoppet ulovlig av Novak. Frikastet havnet hos Skinnehaugen, som sendte ballen i mål, men akkurat for sent.

Fra Storhamar-hold ble det rast mot dommerne.

Stolt trener

– Jeg unnet jentene poeng i dag etter en taktisk god kamp der de fightet godt. Jeg er utrolig stolt av poenget. Vi skal ikke glemme at Storhamar er et topplag som spiller i europacupen, sa Sola-trener Nurmi til Direktesport.

Storhamar ville med seier inntatt 2.-plassen på bedre målforskjell enn Byåsen, men er i stedet på 3.-plass ett poeng bak Byåsen og seks bak suverene Kristiansand Vipers. Skinnehaugen og Emilie Hovden scoret sju mål hver for Storhamar.

Sola tok seg med uavgjort opp på samme poengsum som, og forbi, Follo. Det er tre poeng opp til Gjerpen på kvalifiseringsplass.

