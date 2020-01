Ekelund og Vålerenga brøt trenden, vendte til seier mot Stjernen

sport

De tre første kampene i eliteserierunden i ishockey endte med ettmålsseier til bortelaget. Slik så det ut til å gå også i Furuset Forum, der Stjernen tok ledelsen tre ganger og ledet 3-2 mindre enn fire minutter før slutt. Tobias Lindström utlignet til 3-3 for Vålerenga etter 56.11, og Oskar Ekelund slo inn vinnermålet etter 4.11 i forlengningen.

Med tap i de seks siste kampene før årsskiftet, de tre siste uten å score mål, falt Vålerenga som et lodd på tabellen. Nå har laget vunnet de to første kampene i 2020. Det skiller bare tre poeng til fjerdeplasserte Frisk Asker og fire til serietreer Lillehammer, som begge tapte på egen is i denne runden.

Ekelund hadde fem assist da Vålerenga innledet året med 8-2 over Grüner. Torsdag leverte han to mål og en assist, mens Lindström hadde ett mål og to assist. Vinnermålet fikk Ekelund servert fra Thomas Olsen, som herjet mot Grüner og scoret fire ganger.

Stjernen hadde ikke marginene på sin side torsdag. Braden Christoffer ga laget både 1-0 og 2-1, begge med assist fra Sam Coatta som selv gjorde 3-2. I sluttsekundene av ordinær tid måtte VIF-keeper Steffen Søberg gjøre en kjemperedning for å nekte gjestene seiersmålet.

Det ble oslojubel også i Lillehammer, der nestjumbo Manglerud Star dro i land 4-3-seier mot laget som fortsatt holder 3.-plassen på tabellen.

Corey Elkins scoret to ganger i første periode, mens Håkon Nilsen satte inn både 3-2 og 4-3 etter at hjemmelaget kom tilbake og utlignet to ganger. Elkins hadde assist på vinnermålet.

Manglerud Star er med sin seier bare sju poeng bak Narvik i kampen om den siste sluttspillplassen.

Det kunne blitt hattrick for hovedstadsklubbene, men Sparta forhindret det ved å vinne 2-1 i Grünerhallen. Viktor Öhman ble matchvinner med i overtallsspill i midtperioden og løftet sitt lag opp på samme poengsum som Stjernen.

Serierunden avsluttes fredag når Narvik gjester Storhamar. Hjemmelaget vil med seier redusere Stavangers luke på tabelltopp til 14 poeng og sørge for at det er 16 poeng ned til Lillehammer på 3.-plass.

(©NTB)