Wada har sendt Russland-utelukkelsen til CAS

sport

Wada-styret besluttet 9. desember å utestenge Russlands antidopingbyrå (Rusada) igjen og ilegge strenge sanksjoner mot russisk idrett. Blant annet får ikke Russland delta i eller arrangere store internasjonale mesterskap de neste fire årene, som følge av at databasen fra Moskva-laboratoriet viste seg å være manipulert før den i januar i fjor ble overlevert Wada.

Overlevering av databasen var blant forutsetningene da Rusada i 2018 ble tatt inn i varmen igjen etter å ha vært utestengt som følge av avsløringene av organisert og statsstøttet dopingjuks.

Sanksjonene vil medføre at russiske idrettsfolk kan delta i store mesterskap, som for eksempel olympiske leker, bare som uavhengige utøvere uten nasjonalsymboler, og kun om de kan godtgjøre at de ikke har vært involvert i dopingjuks.

Russland besluttet i romjula å anke Wada-straffen til CAS. Neste steg i prosessen er da at Wada ber CAS om å behandle saken, og det er dette som nå formelt har skjedd. Det opplyser Wada i en uttalelse på sitt nettsted.

Hver av partene i saken skal nå velge en av de tre CAS-dommerne som skal behandle saken. De to skal deretter velge dommeren som skal lede CAS-panelet.

Wada melder at advokatene Ross Wenzel og Nicolas Zbinden skal representere antidopingbyrået i CAS-høringen.

Russland vil trolig blir representert av tre grupper advokater: En for Rusada (som formelt er organet som er straffet), en for Russlands OL-komité og en for Russlands paralympiske komité.

– Vi håper på en ærlig og rettferdig avgjørelse i sakene vi er uenige i, sa Russlands OL-president Stanislav Pozdnjakov torsdag til nyhetsbyrået Tass. Han kalte Wada-straffen «overdrevet hard og for det meste ulogisk»

IOC-styret diskuterte Russland-situasjonen under et møte i Lausanne denne uken, men man har ikke begynt å treffe avgjørelser om russiske utøveres eventuelle adgang til å delta i Tokyo-lekene.

– Åpenbart avventer vi CAS-avgjørelsen før vi begynner å se på detaljer, sa IOC-talsmann Mark Adams etterpå.

(©NTB)