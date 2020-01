Riiber fortsatte dominansen, tok seier nummer sju

sport

22-åringen var i egen klasse i bakken i italienske Val di Fiemme. I langrennssporet paraderte han inn til seier.

Seieren var Riibers 20. verdenscupen så langt i karrieren. Han er nummer ni i verden som har klart den bedriften.

– Det var deilig endelig å få ut potensialet mitt i Val di Fiemme. Jeg var litt usikker på formen på forhånd, og tenkte at det var typisk. Jeg har aldri lyktes her, sa Riiber til NRK.

I det som etter hvert ble en stor gruppe bak ble det en kamp om de øvrige plassene på pallen. Den inneholdt en liten håndfull norske løpere. Farten der var periodevis så lav at stadig flere løpere fikk kontakt.

Sterkest av dem var til slutt tyske Vinzenz Geiger. I mål var han slått med 26,6 sekunder av Riiber.

Sammen med Jørgen Graabak slet Geiger seg løs fra forfølgergruppen på sisterunden.

Graabak på pallen

Graabak, dobbelt OL-mester fra Sotsji i 2014, gikk ut som nummer fem i langrennet, 49 sekunder bak ledende Riiber. I mål var han slått med 27,7 sekunder av lagkameraten.

Jens Lurås Oftebro ble nummer ti og var med det tredje beste nordmann. Espen Andersen og Espen Bjørnstad fulgte på henholdsvis 13.- og 15.-plass.

Veteranen Magnus Krog sesongdebuterte fredag. 32-åringen fra Høydalsmo har slitt med en nakkeskade siden han mistet kontrollen etter landing og falt under NM-hopprennet i Falun i november. I Val di Fiemme landet telemarkingen på 98,5 meter i hoppbakken. Det ga 20.-plass foran langrennet, drøyt halvannet minutt opp til Riiber.

I skisporet fikk Krog det tungt og klarte aldri å melde seg på i kampen om de mest framskutte plassene. Han ble nummer 22. Einar Lurås Oftebro ble nummer 26.

Usikker på helgen

Unggutten Kasper Moen Flatla gjorde et meget godt hopp på 100,5 meter i hoppkonkurransen. Det ville sendt ham et godt stykke opp på resultatlistene, men 20-åringen ble disket for å ha hoppet med en ureglementær dress.

Med fredagens seier økte Riiber forspranget til konkurrentene i verdenscupen sammenlagt. Der var fire av de fem øverste plassene lagt beslag på av nordmenn foran rennet i Val di Fiemme.

Lørdag fortsetter kombinerthelgen i Val di Fiemme med nytt individuelt renn, mens søndag er det lagsprint. Riiber er ikke sikker på om han stiller til start i begge de rennene.

– Vi får se. Jeg er usikker, sa han til NRK etter fredagens renn.

(©NTB)