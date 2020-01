Skøyte EM: Hjemmehåpet Wüst vant 1500 meteren, Njåtun beste norske

sport

Den nederlandske vinneren gikk i mål på 1.54,88, noe som var 3,56 sekunder raskere enn Ida Njåtun som ble beste norske på 12.-plass.

Njåtun startet godt, men klarte ikke holde følge med hjemmehåpet Melissa Wijfje i nest siste par. Njåtun gikk inn på 1.58,44, mens Wijfje gikk inn til 4.-plass (0,54 sekunder bak).

– Det var egentlig et bra skøyteløp så lenge kreftene holdt, men det holdt dessverre bare seks hundre meter. Men jeg tar med meg at jeg gikk et bra løp fram til det. Så ser jeg fram til de kortere distansene de neste to dagene, sa Njåtun til Viasat 4.

Ragne Wiklund og Sofie Karoline Haugen gikk mot hverandre i par to. Den duellen var det Haugen som gikk seirende ut av på 2.00,89 minutter, 0,60 foran Wiklund. Dermed endte de på 15. og 17.-plass, henholdsvis 6,01 og 6,62 sekunder bak Wûst.

Russiske Evgeniia Lalenkova gikk inn til sølv (+0,34), mens Martina Sábliková fra Tsjekkia tok bronse (+0,64).

Senere fredag er det 1500 meter for menn. Der skal Sverre Lunde Pedersen, Sindre Henriksen og Håvard Bøkko i aksjon. I tillegg er det lagsprint både for kvinner og menn.

EM fortsetter lørdag og søndag.

