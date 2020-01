Skøyte-EM: Norsk sølv på lagsprint

sport

Håvard Lorentzen, Bjørn Magnussen og Odin By Farstad ble norske sølvgutter under skøyte-EM i Heerenveen fredag.

Det var lite den norske trioen kunne gjøre med Russland, som var i en egen klasse på tiden 1.18,92, men den norske tiden på 1.20,18 holdt til et svært gledelig EM-sølv.

– Det var et veldig godt løp av oss. Tiden som russerne leverer hadde vært vanskelig selv om vi hadde gått hakket mer optimalt, sa Lorentzen til Viasat 4 etter sølvløpet.

Lorentzen har slitt med en vond hofte i forkant av mesterskapet, men er klar på at dette var hans beste løp så langt i år.

Sveits gikk inn til bronse, 2,51 bak Russland.

Godkjent av Pedersen

Sverre Lunde Pedersen gikk inn til 4.-plass på 1500 meteren under skøyte-EM i Nederland fredag. Nederlandske Thomas Krol tok gullet.

Sverre Lunde Pedersen leverte noe som lignet hans beste løp denne sesongen da han fredag gikk inn til 4.-plass på 1500 meteren under skøyte-EM i Heerenveen.

Pedersen gikk inn på 1.45,43, noe som var 1,76 sekunder bak Thomas Krol fra Nederland som stakk av med gullet. Russiske Denis Juskov og Patrick Roest fra Nederland tok sølv og bronse, henholdsvis 1,13 og 1,14 bak Krol.

– Vanligvis er 4.-plass veldig surt og bittert, men i dag er det en opptur for meg med tanke på hvor jeg sto for bare en måned siden. Det er et veldig stort steg i riktig retning og veldig gledelig, sa Pedersen til Viasat 4.

Pedersen har vært plaget med hodesmerter etter at han veltet på sykkel i høst. Smertene har plaget han lenge og gjorde at han ikke fikk en optimal oppladning til sesongen.

Gikk med vinneren

Sindre Henriksen gikk i par med Krol, som var en av de aller største favorittene. Nederlenderen innfridde og startet forrykende.

Etter første runde ledet Krol soleklart både på Henriksen og sammenlagt. I mål gikk nederlenderen inn på 1.43,67, noe som var klart bestetid før Pedersen og Patrick Roest skulle ut i siste par. Det klarte verken Roest eller Pedersen å svare på, og dermed kunne Krol juble for gull.

Henriksen ble nummer seks (+2,60), mens Håvard Bøkko gikk inn til 10.-plass på 1.47,16.

Njåtun beste norske

I kvinneklassen vant hjemmehåpet Iren Wûst 1500 meteren. Den nederlandske vinneren gikk i mål på 1.54,88, noe som var 3,56 sekunder raskere enn Ida Njåtun som ble beste norske på 12.-plass.

Njåtun startet godt, men klarte ikke holde følge med hjemmehåpet Melissa Wijfje i nest siste par. Njåtun gikk inn på 1.58,44, mens Wijfje gikk inn til 4.-plass (0,54 sekunder bak).

– Det var egentlig et bra skøyteløp så lenge kreftene holdt, men det holdt dessverre bare seks hundre meter. Men jeg tar med meg at jeg gikk et bra løp fram til det. Så ser jeg fram til de kortere distansene de neste to dagene, sa Njåtun til Viasat 4.

Ragne Wiklund og Sofie Karoline Haugen gikk mot hverandre i par to. Den duellen var det Haugen som gikk seirende ut av på 2.00,89 minutter, 0,60 foran Wiklund. Dermed endte de på 15. og 17.-plass, henholdsvis 6,01 og 6,62 sekunder bak Wûst.

Russiske Evgeniia Lalenkova gikk inn til sølv (+0,34), mens Martina Sábliková fra Tsjekkia tok bronse (+0,64).

EM fortsetter lørdag og søndag.

