Sykdom i den norske EM-troppen, spiller isolert

Det ble klart kun noen timer før Norge EM-åpner i Trondheim mot Bosnia-Hercegovina fredag. Andreassen Øverjordet skulle spilt kampen, men er nå i stedet plassert på sidelinjen.

– Tanken var at han skulle spille i dag. Vi hadde en tydelig plan på det. Nå må vi bare gjøre om på planen og forholde oss til dette, sier landslagssjef Christian Berge til NTB.

– Frykter du at flere er smittet?

– Det må dere nesten spørre legen om. Jeg er ganske flink til ikke å ta sorgene på forskudd, svarer landslagssjefen.

Berge bekrefter at det ikke blir hentet inn noen ny mann i den norske troppen til åpningskampen.

Den norske troppens lege Thomas Torgalsen sier til TV 2 sier følgende om grepene som nå blir tatt etter sykdomsutbruddet:

– Det vanlige tiltaket er at spilleren som er syk blir isolert på rommet, mens romkameraten får et nytt og eget rom. Han får det vi kaller «enkel isolasjon», som betyr at han holder distanse fra de andre i troppen, sitter for seg selv når han spiser og holder avstand på møter, sier han til kanalen.

Det store spenningsmomentet i timene som kommer er om andre i den norske troppen kan være smittet av det samme.

– Det er alltid klart at det er usikkert hvor mange som kan være smittet. Det går gjerne ett døgn før du vet det, sier Torgalsen.

Foreløpig skal ingen andre enn Haslum-spilleren Andreassen Øverjordet ha symptomer.

Fredagens kamp etterfølges av «puljefinalen» og den store nøkkelkampen mot Frankrike søndag.

Tirsdag avsluttes gruppespillet i Trondheim mot Portugal.

