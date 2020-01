Chelsea tok sin første hjemmeseier i Premier League på fem uker

sport

Scoringer signert Jorginho, Tammy Abraham og Callum Hudson-Odoi gjorde at blåtrøyene kunne innkassere sin første serieseier på Stamford Bridge siden 4. desember

Frank Lampards menn ligger på 4.-plass i Premier League og har fremdeles fem poeng ned til Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, som slo Norwich 4-0 på Old Trafford.

Burnley fikk riktignok nettsus først, men scoringen til Jeff Hendrick ble annullert for en marginal offside. Vondt ble til verre da Jorginho sendte Chelsea i føringen fra straffemerket etter en snau halvtime.

Abraham doblet ledelsen med en heading noe før pause, mens satte Hudson-Odoi spikeren i kista da han skled inn 3-0 like etter sideskiftet. Det ble også sluttresultatet i Vest-London.

Southampton-revansje

Etter 0-9-tapet mot Leicester på eget gress i oktober ønsket Southampton revansje mot Brendan Rodgers menn, og det sørget Danny Ings for.

Engelskmannen sikret 2-1-seier for gjestene fra sørkysten da han var iskald alene mot Leicester-keeper Kasper Schmeichel. Det var Ings sitt tredje seriemål på like mange kamper.

Leicester tok ledelsen med Dennis Praet etter et snaut kvarter, mens Stuart Armstrong utlignet like etterpå.

Johnny Evans trodde han berget ett poeng for blåtrøyene da han fikk nettsus på overtid, men scoringen ble ved hjelp av videodømming korrekt annullert.

Leicester-tapet er godt nytt for Liverpool som nå har enda større mulighet til å ta sitt første ligagull siden 1990. Rødtrøyene har allerede en god luke ned til Leicester og Manchester City.

Wolves avga poeng

Manchester United kan glede seg over at avstanden ned til Wolverhampton økte fra ett til tre poeng etter lørdagens kamper. Wolves måtte ta til takke med 1-1 mot Newcastle på eget gress.

Miguel Almirón ga gjestene fra Nordøst-England en drømmestart da han etter sju minutter spilt banket ballen i nettaket etter vakkert pasningsspill.

Ledelsen varte likevel ikke lenge. Leander Dendoncker sørget for balanse i regnskapet da han bredsidet ballen i mål etter et snaut kvarter. Flere mål ble det ikke på Molineux, og dermed endte det 1-1.

Ny Everton-seier

Richarlison ble den store helten da Everton slo Brighton 1-0 på Goodison Park.

Brasilianeren ble servert av Lucas Digne, vendte bort sin Adam Webster og satte ballen elegant i mål nede ved stolperota. Det var spissens åttende seriemål for sesongen.

Dominic Calvert-Lewin trodde han doblet ledelsen for vertene ti minutter før slutt, men videodømming avdekket at spissen brukte hånden for å score, og målet ble følgelig annullert.

Seieren var blåtrøyenes tredje på de fire siste Premier League-kampene. Laget som startet sesongen tøft, er nå kun målforskjell unna øvre halvdel av tabellen.

