Cristiano Ronaldo skjøt Juventus til tabelltopp – Thorsby bidro til Sampdoria-seier

sport

Ettersom gullrival Inter måtte ta til takke med 1-1 hjemme mot Atalanta lørdag, ville Juventus passere Milano-klubben med tre poeng i Roma søndag kveld, og den muligheten tok Cristiano Ronaldo & Co. vare på.

Torino-klubben kunne innkassere tre viktige poeng takket være scoringer av Merih Demiral og nettopp Cristiano Ronaldo.

Diego Perotti skapte spenning da han reduserte fra straffemerket etter 68 minutter, men flere scoringer ble det ikke på Olympiastadion i Roma. Dermed endte det 2-1 til Juventus.

Juventus er med det tilbake på tabelltopp for første gang siden begynnelsen av desember. Roma falt fra 4.- til 5.-plass som følge av Atalantas poeng mot Inter.

Tidlig 2-0-ledelse

De fremmøtte hadde knapt funnet plassene sine før Demiral sendte gjestene i føringen med sitt første mål for Juventus. På et frispark var tyrkeren på rett sted til rett tid og brukte kneet til å sette ballen i mål.

Ni minutter var spilt da Cristiano Ronaldo doblet ledelsen fra straffemerket. Paulo Dybala snappet opp et svært svakt utspill av Pau López og ble lagt i bakken av Jordan Veretout.

Roma var for øvrig heldig som ikke ble redusert til ti mann siden Veretout dro i Dybalas trøye og dermed ikke gjorde et ærlig forsøk på å spille ballen da Juventus-spilleren ble felt.

VAR-straffe

Roma presset få for redusering, og Edin Dzeko ble hindret av stolpen etter 64 minutter. Bosnieren fikk til slutt lagt inn til Cengiz Ünder som fikk en stor dobbeltsjanse stanset av Wojciech Szczesny og Alex Sandro.

Reprisene viste imidlertid at ballen var innom Alex Sandros arm, og ved hjelp av videodømming pekte Marco Guida på straffemerket.

Perotti vartet opp med et flotte straffespark. Hovedstadslaget presset på for flere scoringer, men Maurizio Sarris menn holdt unna og kunne dermed juble for tre viktige poeng i gullkampen i Italia.

Storseier for Thorsby

Morten Thorsby spilte hele kampen da hans Sampdoria slo Brescia 5-1 og med det tok tre viktige poeng i bunnstriden i Serie A.

Thorsby glapp markeringa da Mario Balotellis lag tok ledelsen, men 23-åringen gjorde opp for seg ved å skaffe straffesparket som førte til 3-1-ledelse.

Oslo-mannen har den siste tiden blitt en fast brikke i Claudio Raniers lagoppstilling. Oppgjøret mot Brescia var Thorsbys åttende i den italienske eliteserien siden debuten 4. november. Sju av kampene har vært fra start.

(©NTB)