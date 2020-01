Kings Bournemouth er nest sist i Premier League etter tap i bunnkamp

sport

Scoringer signert Abdoulaye Doucouré og Troy Deeney sørget for at Watford er over nedrykksstreken for første gang i inneværende sesong. Bournemouth har på sin side falt fra 18.- til 19.-plass i Englands øverste divisjon.

Gultrøyene tok ledelsen like før pause da de utnyttet et svak utspill fra Bournemouths keeperreserve Mark Travers. Ismaïla Sarr fant Doucouré som fra kort hold banket ballen i mål.

Deeney doblet til 2-0 etter 65 minutter etter flott oppspill av Sarr. Spissen var på rett sted til rett tid og satte ballen sikkert i mål etter at sleivsparket til Doucouré ble blokkert.

På overtid fastsatte Roberto Pereyra sluttresultatet med en flott volleytreff. Skuddet til Andre Gray ble reddet på strek av Ryan Fraser, men Pereyra dempet returen på brystet og deretter hamret ballen i nettet. Dermed var 3-0 og Watfords andre borteseier for sesongen et faktum.

King spilte ikke oppgjøret. Han må belage seg på opptil seks uker på sidelinjen etter at han ble skadd i 0-2-tapet mot Brighton 28. desember.

Bournemouth har seks poeng ned til tabelljumbo Norwich som har Alexander Tettey på laget. Kommende helg venter nettopp Tettey & Co. for Bournemouth. Kampen spilles på Carrow Road lørdag.

(©NTB)