Norge nummer fire på lagsprinten – Svanh sprintet inn seier for Sverige

sport

Sveriges 1.-lag stakk ifra mot slutten av løpet og Norge klarte ikke å følge og endte til slutt opp som nummer fire, bak begge lagene til Sverige og det sveitsiske førstelaget.

På den åttende etappen stakk Dahlqvist fra og sprakk opp feltet, like før vekslingen med Svanh. Den 20 år-gamle sprintkometen holdt unna for Falla som prøvde å tette luken, men ble nesten tatt igjen av sveitsiske Fähndrich.

På oppløpet klarte likevel Sverige å holde unna og vant lagsprinten.

Uvanlig løype

Nordmennene som fullførte Tour de Ski var ikke til stede på sprintfinalene i Dresden, men Falla sto av etter to etapper av touren og var klar til å revansjere seg. Sprintesset gikk i bakken i semifinalen på lørdagens individuelle sprint og var langt fra fornøyd med forholdene i Dresden.

– De legger opp til at vi skal ramle og at det skal skje uhell, og det er synd at alle skal ende på rumpa fordi det er god underholdning å se på, sa Maiken Caspersen Falla til NRK lørdag.

I motsetning til vanlig lagsprint, gikk lagene tolv etapper til sammen i den drøyt 600 meter lange løypa, med veksling ved hver runde.

Norges 2.-lag med Mari Eide og Anniken Gjerde Alnæs endte sist i finalen på 10.-plass.

(©NTB)