Carlsen tangerte verdensrekorden

Remis nummer tre på rad i Wijk an Zee-turneringen gjorde at nordmannen kom opp i samme antall kamper på rad uten tap som den nederlandsk-russiske stormesteren Sergej Tiviakov klarte i sin tid.

Tivijakovs rekord ble satt tilbake i 2005. Tivijakovs rekke var kanskje ikke like kruttsterk som Carlsens sin, all den tid Carlsen har møtt jevnt sterk motstand gjennom det meste av rekken, mens Tivijakov ikke alltid var med i det beste selskap.

Magnus Carlsen fikk ingen enkel kamp mot Xiong. Han kom greit ut etter flere avbytter av offiserer i starten av partiet, men etter hvert viste det seg at Carlsen var presset.

Etter stort sett bare strategiske trekk brukte nordmannen nesten ett kvarters tenketid på sitt 22. trekk, og på det neste brukte han 35 minutter på å tenke før trekket kom.

Krise

19-åringen fra Texas hadde overtatt initiativet.

– Nå er det helt krise. Han må snart finne nødbremsen, slo TV 2s ekspertkommentator Jon Ludvig Hammer fast.

Det lysnet litt for Carlsen etter det 30. trekket. Da ble det mer åpenbart at Carlsen kunne klare remis. Før den tid mente sjakkcomputerne at det var langt større sjanse for at Xiong ville vinne enn Carlsen.

Etter 40 trekk fikk hver spiller 50 ekstra minutter. Flere brikker forsvant i rask rekkefølge, og partiet lignet mer og mer et remis-parti selv om Carlsen smått om sen havnet to brikker under (tre mot fem).

- Jeg er veldig misfornøyd med midtspillet. Jeg undervurderte en stilling. Den var vanskelig å få kontroll på, og det klarte jeg heller ikke, sa Carlsen til TV 2.

Imponerende

Carlsen viste sitt enorme sjakkhode i sluttspillet.

- Dette er virkelig imponerende forsvarsspill av Carlsen, sa TV 2s ekspertkommentator Hans Olav Lahlum.

Carlsen gikk inn det aktuelle sluttspillet med svært klare øyne.

- Jeg trodde at jeg kunne holde det, og det gjorde jeg. Jeg synes at jeg forsvarte meg ganske bra, sa Carlsen.

Xiong ble juniorverdensmester som 16-åring og hadde en god sesong i fjor. 19-åringen er ranket som nummer 33 i verden.

Tirsdag møter Carlsen den nederlandske spilleren Jorden van Foreest med svarte brikker. Carlsens 1,5 poeng på tre kamper gjør at han har et stykke opp til teten.

Det er fortsatt ti kamper igjen av årets Tata Steel Masters.

