Ny utmerkelse til Jakob Ingebrigtsen

sport

19-åringen er stemt fram som vinner som følge av at han vant U20-klassen under EM i terrengløp for fjerde gang på rad.

Ingebrigtsen er kåret til månedens utøver flere ganger av den europeiske friidrettsfansen. Han fikk også utmerkelsen så sent som i juli i fjor.

EM-gullet i terrengløp i desember kom samtidig ikke uten omkostninger for rogalendingen. På oppløpet pådro 19-åringen seg en skade i setemuskulaturen som førte til at han nylig valgte å utsette avreisen til en høydesamling i Sør-Afrika.

Den yngste av løperbrødrene Ingebrigtsen har også bestemt seg for å droppe innendørssesongen. Den beslutningen ble også tatt med hensyn til den store konkurransebelastningen unggutten hadde i 2019.

19-åringen har trent alternativt siden EM i terrengløp.

(©NTB)