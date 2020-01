Over en halv million så EM-dramaet mot Frankrike

sport

I snitt var det 587.000 som fulgte kampen på fjernsynet. Det er faktisk 16.000 flere seere enn under fjorårets VM-finale mot Danmark. Tallet er også rekord for TV 3 i en gruppespillkamp for menn.

På det meste var 852.000 seere innom kanalen under søndagens kamp. Norge slo Frankrike 28-26 i et fartsfylt og meget spennende oppgjør.

Kampen mot franskmennene er årets mest sette program på kommersiell TV i Norge. TV 3 hadde en kommersiell seerandel på 66 prosent og en total andel på 47,2 på tidspunktet da Norge spilte søndag.

Fredagens åpningskamp mot Bosnia samlet i snitt 422.000 seere foran TV-skjermen. TV 3 opplever en markant seerøkning på 32 prosent sammenlignet med de første to kampene i fjorårets VM for menn.

