VIF-spiss klar for Stabæk

Azemi kom til Vålerenga fra Maccabi Haifa for to og et halvt år siden og har i løpet av perioden vært utlånt til både Sandefjord og Tromsø.

Azemi fikk totalt 24 kamper for Vålerenga etter overgangen fra israelsk fotball, og han noterte seg for fire scoringer. På de fem kampene han fikk i Sandefjord i 2018 endte det målløst for ham.

I Tromsø lyktes han bedre. Der fikk han totalt 12 kamper i Eliteserien sist sesong og scoret fem mål.

Ski-gutten Azemi startet karrieren i Follo og har også spilt for Bodø/Glimt.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og bli kjent med nye lagkamerater. Prosjektet som Janne holder på med her har jeg kjempe tro på. Vi har en spillergruppe som er sultne på å ta det neste steget, og den samme sulten har klubben.

