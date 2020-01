Forslått Sejersted pådro seg hjernerystelse etter stygt fall

sport

Fra startnummer 37 kjørte Sejersted ut tidlig i Lauberhorn-løypa og fikk et brutalt møte med sikkerhetsnettet. Den norske alpinprofilen ble liggende, hvilket førte til et langt opphold i rennet.

Etter å ha fått behandling på stedet i flere minutter, ble Sejersted hentet med helikopter.

Norges Skiforbund bekrefter over NTB at Sejersted er fløyet til sykehus i Interlaken. Han er ved bevissthet.

– Adrian har pådratt seg hjernerystelse og slått skuldra, opplyser sportssjef Claus Ryste til NRK.

Det er uvisst hvor lenge Sejersted er satt ut av spill, men rennene i Kitzbühel går helt sikkert uten ham.

Det skal bli tatt CT av den norske alpinisten før det blir avgjort om han blir liggende på sykehuset eller ikke.

Forholdene var svært krevende i Wengen da Sejersted måtte over ende.

– Det var en ordentlig cowboyrunde i dag. Man ser at det er nære på å gå riktig galt for flere her, sa Alexander Aamodt Kilde til NRK.

Mayer best

I Lauberhorn-traseen klarte ikke Kilde helt å følge opp den fine fartsformen han har vist den siste tiden. I utfordelen var han slått med ett sekund og 12 hundredeler av den suverene vinneren Matthias Mayer.

Det ga et vrient utgangspunkt foran slalåmdelen. Kjetil Jansrud var enda lenger bak teten etter å ha kjørt ned til 13. beste tid i utforløypa i Wengen.

I slalåmdelen ble det en kamp mellom Kilde og Jansrud om å bli beste nordmann. Den duellen gikk Jansrud seirende ut av med fire hundredelers margin. Lagkameratene endte til slutt på henholdsvis 7.- og 8.-plass.

– Jeg overrasket på en positiv måte. Mitt mantra er at du ikke kan gi opp før du har prøvd. Bare så kjedelig med en utfor under pari, når du ser på Mayer at jeg hadde alle muligheter, sa Jansrud til TV 2.

To franske på pallen

Kampen om rennseieren sto mellom utforvinner Matthias Mayer og franske Alexis Pinturault. Mayer fikk spennende sekunder i lederstolen da franskmannen suste nedover løypa.

I mål kom Pinturault sju hundredeler for seint til å ta seieren.

Trøsten for franskmannen er at han overtok ledelsen i verdenscupen sammenlagt fra Henrik Kristoffersen med fredagens annenplass. To poeng skiller nå i Pinturaults favør.

Franske Victor Muffat-Jeandet ble tredjemann i kombinasjonsrennet i Wengen fredag.

