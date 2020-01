IOC og IPC ber CAS om entydig Russland-avgjørelse

sport

CAS skal i løpet av våren behandle Russlands anke mot Wada-utelukkelsen som truer med å stenge landet ute fra deltakelse i de største idrettsmesterskapene de neste fire årene. Verdens antidopingbyrå og Russlands antidopingbyrå er motparter under ankebehandlingen.

Nå har også IOC og IPC formelt meldt sin interesse overfor voldgiftsretten i Sveits.

– Det eneste formål med vår melding til CAS er å be om at de endelige sanksjonene blir klare og entydige, og at de ikke etterlater rom for tolkninger, slik at de kan ilegges uten videre behandling. Vi har ikke til hensikt å legge oss i voldgiftsdommernes vurdering av saken eller sanksjonene, står det i en uttalelse på IPCs nettsted.

Det er uklart når CAS vil ha ferdigbehandlet saken, men avgjørelsen får stor betydning for De olympiske sommerleker og Paralympics i Tokyo til sommeren.

(©NTB)