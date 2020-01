Wild tilbake på vinnersporet

sport

Nordmannen fikk som vanlig mye istid, men noterte ingen målpoeng i hjemmekampen. Han spilte alt av overtall, og det var nettopp i «power play» at Wild skulle ta ledelsen.

Zach Parise fikk pucken fra Eric Staal og flikket den i mål over Lightning-målvakt Curtis McElhinney, som satt nesten i spagaten.

Tampa Bay-laget kom til Minnesota med statistikken på sin side: 12 seirer på 13 kamper. Samtidig hadde Zuccarello og lagkameratene tapt seks av de sju siste kampene. Likevel hadde vertene et mentalt overtak.

Lightning har nemlig ikke slått Wild på borteis siden april i 2011. Og sist gang lagene møttes, i Florida, vant Wild 5-4 på borteis.

To kjappe

Gjestene skulle imidlertid utligne åtte minutter ut i annen periode, da Andrej Palat, Mikhajl Sergatsjev og Nikita Kutsjerov var plassert i et triangel på isen og sørget for 1-1 med kjapt, vakkert spill.

Hjemmelaget kom tilbake og tok ledelsen kort tid etter. Først var det Joel Eriksson Ek som skjøt rett i mål i kampens 33. minutt. Drøyt to minutter etterpå la Ryan Suter på til 3-1 med et nydelig skudd fra venstre etter assist fra Jordan Greenway.

– Jeg elsket hvordan vi spilte i annen periode, der vi kjørte på med pucker mot nettet. Det var det vi gjorde da vi vant kamper, og vi var tilbake der i kveld, sa Wild-keeper Alex Stalock til NHL.com.

I siste periode reddet Minnesota Wild seg gjennom en tominutter med én mann mindre på isen, men neste gang gjestene hadde overtallsspill, scoret de. Igjen var det Kutsjerov som scoret, og han reduserte til 2-3 på assist fra Steven Stamkos omkring midtveis i perioden. Det ble med den reduseringen, og Wild kunne notere seg for nok en hjemmeseier mot Tampa Bay Lightning.

Detaljer

Zuccarello var aktiv i angrepsspillet, men fikk kun notert seg for ett skudd på mål i kampen. Han spilte i alt 16 minutter og 41 sekunder.

Wild hadde overtaket nesten hele kampen og hadde totalt 23 skudd på mål mot Tampa Bay-lagets 20.

– Vi spilte bare ikke helt bra fra starten av. Vi gjorde mange feil vi vanligvis ikke gjør, sa Kutsjerov.

Wild-trener Bruce Boudreau sa før torsdagens oppgjør at lagets dårlige form de siste kampene var noe de i fellesskap var kommet fram til skyldtes at noen av spillerne trengte en mental pause. Ifølge ham er det små detaljer i spillet som får store konsekvenser og blir utslagsgivende for hvorfor Wild ikke klarer å score målene som er så viktige for å komme på plussiden og vinne kamper igjen.

Torsdag spilte de seg imidlertid til en etterlengtet seier.

