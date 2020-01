Hull-tap i Martin Samuelsens debut

sport

Torsdag ble Martin Samuelsen solgt fra West Ham til Hull, men i sin debut mot Derby lørdag klarte han ikke å hindre tap.

For kun to minutter etter at Samuelsen ble byttet inn for Josh Bowler etter 61 minutter, scoret Matt Clarke vinnermålet for Derby. Clarke, som er på lån fra serieleder West Bromwich Albion, raget høyest i lufta på en corner og stanget inn sitt første mål i Derby-drakt.

Samuelsen kom til skudd ti minutter før slutt, og hjemmelagets Duane Holmes pådro seg et gult kort i forsøk på å stoppe ham, men 30 livlige minutter fra nordmannen hjalp ikke til poeng i debuten som endte med tap 0-1.

Leeds tapte etter hands-scoring

Tidligere på dagen hadde Leeds åpnet runden med en mulighet til å ta over tabelledelsen fra West Bromwich. Den muligheten ble skuslet bort da QPR og Nahki Wells tok med seg alle tre poengene.

Kampens eneste mål kom etter 20 minutter, da et frispark via et Leeds-bein gikk opp i hendene til Wells to ganger. Hendelsen skjedde fort, og dommer fikk ikke med seg at ballen spratt opp i hendene, så uten VAR i mesterskapsserien ble målet stående.

Leeds fikk straffe etter timen spilt, men det tidligere Chelsea-talentet Patrick Bamford klarte ikke å overliste keeper. Vondt ble til verre like før slutt da Kalvin Phillips ble utvist for Leeds, som tapte 0-1.

Liverpool-unggutt scoret

Liverpool-unggutten Rhian Brewster er utlånt til Swansea, og i sin annen kamp i mesterskapsserien for waliserne fikk han sitt første mål. Etter at Nathan Byrne hadde gitt bortelaget Wigan ledelsen, sendte Brewster ballen i nettet. Andre Ayew scoret vinnermålet til 2-1 20 minutter ut i 2. omgang.

I Sheffield fikk hjemmelaget Wednesday bank av Blackburn. Bortelaget ga seg ikke før det ble 5-0 to minutter på overtid ved Sam Gallagher. Tidligere Tottenham-spiller Lewis Holtby sto for to av målene i nedsablingen.

