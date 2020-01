Elabdellaoui scoret for Olympiakos, Zahid med målgivende for Panathinaikos

sport

Det norske landslagets visekaptein spilte hele kampen som høyreback for hjemmelaget og satte inn 3-1-scoringen i det 44. minutt, kort etter at Lindsay Rose hadde redusert for gjestene.

Guilherme, El Arabi og Mathieu Valbuena (straffe) scoret de andre målene for Olympiakos, som topper tabellen ett poeng foran PAOK. Sistnevnte vant 3-1 over Asteras Tripolis søndag.

Ghayas Zahid sto for målgivende i Panathinaikos' 1-0 seier mot Xanthi. Det er annen kamp på rad med målgivende for Zahid.

Forrige uke sto nordmannen for assist til det tidligere Manchester United-talentet Federico Macheda, og søndag gjorde han det samme igjen. Fem minutter ut i 2. omgang spilte Zahid gjennom Macheda, som scoret kampens eneste mål og sikret tre nye poeng for Panathinaikos.

Det er første gang i år at hovedstadsklubben vinner to kamper på rad i den greske ligaen. Laget står nå med 28 poeng på 19 kamper og er på fjerdeplass. Opp til Olympiakos er det hele 19 poeng.

