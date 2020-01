Robert Taylor offisielt klar for Brann

sport

25-åringen signerte en treårsavtale med rødtrøyene mandag kveld, noe som knytter han til klubben ut 2022-sesongen.

– Det er fantastisk å endelig være her. Det var kjæresten min som leste at Brann var interessert, og da ville jeg dit med en gang. Det har vært noen stressende uker, men nå er jeg glad for at alt endelig er i orden, sier Taylor til Branns nettsted.

Finnen ble lånt ut fra svenske AIK til Tromsø i 2018 før overgangen ble gjort permanent i 2019. Nå går ferden videre til Bergen for den finske landslagsspilleren.

– Vi har jobbet lenge med denne avtalen og er glad for å ha fått Robert inn. Han er en spennende offensiv spiller som vil styrke oss. At han kan spille i flere posisjoner, er også bra for oss, sier sportssjef Rune Soltvedt.

Fredag kveld ble det klart at Ruben Yttergård Jenssen melder overgang fra Brann til Tromsø.

