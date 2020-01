Magnus Carlsen slo 16-årig iransk stjerneskudd: – Nå er jeg i gang

sport

Det var hans første parti langsjakk mot 16-åringen som allerede lanseres som hans mulige arvtaker på sjakktronen. Firouzja var i delt ledelse i turneringen da han satte seg ved brettet, men tross en lovende start på partiet var han sjanseløs mot den norske verdensmesteren.

– Jeg var relativt tidlig overbevist om at jeg sto godt, og at jeg iallfall hadde en spillbar stilling, men jeg vet at han er så farlig taktisk at jeg kviet meg veldig for å forsere ting unødvendig. Jeg var redd for å overse et eller annet, men jeg følte hele tiden at jeg sto godt, sa Carlsen til TV 2.

Carlsen spilte tålmodig, presist og med stor dyktighet, og han skaffet seg et overtak som ble stadig klarere mot en motstander som ikke greide å finne de gode mottrekkene. Etter 40 trekk, og tre timer og tre kvarter ved brettet, ga Firouzja opp.

Selv om sjakkcomputeren ga Carlsen inntil 98 prosent seierssjanse var det intet enkelt sluttspill han sto overfor, og han uttrykte forbauselse over at motstanderen ga seg såpass tidlig.

– Igjen var det et tilfelle der motstanderen ga opp i en stilling der jeg ikke helt forsto at han gjorde det. Han kunne ha kjempet videre selv om partiet teknisk sett var tapt, sa han.

Slipper pinlig utfall

Carlsens rekordlange rekke med langsjakkpartier uten tap er nå oppe i 116. Etter å ha innledet turneringen med sju remis på rad har 29-åringen fra Lommedalen nå vunnet de to siste partiene og er med i seierskampen for fullt.

– Jeg er bare glad for å være del av tetgruppen. Ting har gått veldig min vei de par siste rundene, og jeg er avhengig av at de fortsetter å gjøre det for at jeg skal kunne vinne, men nå er jeg iallfall i gang. Jeg slipper at det blir et ordentlig pinlig resultat her, sa Carlsen til TV 2.

Det var søndagens seier mot Nikita Vitjugov som fikk det til å løsne.

– Å vinne ett parti hjalp meg veldig, det merket jeg. I dag var jeg mye roligere enn tidligere. Det er enkel psykologi, egentlig, sa han.

Firouzja er fra Iran, men bosatt i Frankrike. I sjakkturneringer representerer han ikke hjemlandet, men Det internasjonale sjakkforbundet (Fide). Årsaken er at Iran ikke tillater sine idrettsfolk å møte utøvere fra Israel i konkurranser.

Dramatikk

Det var ikke første gang Carlsen og Firouzja satt på hver sin side av et sjakkbrett. I hurtigsjakk-VM i Moskva i romjulen møttes de til det som utviklet seg å bli en høydramatisk parti. Den unge iraneren hadde på mange måter Carlsen i kne. Firouzja hadde tre bønders overtak, men tapte likevel partiet som følge av at tiden hans gikk ut. De avgjørende sekundene tapte 16-åringen da han veltet en brikke og måtte bruke to sekunder på å rette den opp.

Etter partiet var stjerneskuddet rasende. Han anklaget Carlsen for å ha kommet med verbalt utbrudd i kjølvannet av episoden med den veltede brikken, noe som satte ham ut av spill. Dommerne ga ikke Firouzja medhold. Carlsen vant hurtigsjakk-VM, og Firouzja måtte nøye seg med sølv.

Etter tirsdagens seier er Carlsen likt med Firouzja i Wijk aan Zee-turneringen og et halvt poeng bak turneringsleder Fabiano Caruana. For to runder siden var Carlsen 1,5 poeng bak teten.

Onsdag møter han Vladislav Kovalev og jager sin tredje strake seier.

– Jeg tenker at med hvite brikker har jeg en god sjanse, sa han.

