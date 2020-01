Gulliksen-show ga norsk 33-30-seier over Slovenia, Kroatia venter i EM-semifinale

sport

Den spilles fredag. Norge har som eneste lag i mesterskapet vunnet sine sju første kamper. Nå slipper spillerne å møte marerittmotstanderen Spania før i en eventuell finale (søndag) eller bronsekamp (lørdag).

Spania har slått Norge i 22 av de 24 siste møtene lagene imellom. Den hittil siste norske seieren kom i 1997.

Kroatia sto for et imponerende comeback i 22-22-kampen mot Spania onsdag. Spanjolene ledet 20-14 og så ut som en sikker vinner. Kroatene kom tilbake og klarte uavgjort. Det gjorde de uten sin playmakerstjerne Luka Cindric. Han har slitt med en skade de siste dagene, men kan rekke semifinalen i Stockholm.

– Det er nå det begynner, og vi ser bra ut. Det meste har gått den veien vi ønsker, men vi må gjøre en fantastisk prestasjon mot et Kroatia som veksler mellom 5-1 og 6-0, og som også spiller en del sju mot seks, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

Vanskelig

Norge var på vei mot en klar seier, men fra 29-23 spiste Slovenia seg innpå til det sto 30-29 drøyt fire minutter før slutt. Norge avsluttet best og vant med tre måls margin. Slovenia måtte ha vunnet for å unngå Spania i semifinalen.

– Jeg håper å spille mer, men det viktigste er at vi vinner kamper. Vi får ta det som det kommer, sa Gulliksen til NTB etter å ha scoret sju mål og blitt kåret til Norges beste.

Han ryker høyst trolig ut av laget i de neste kampene til fordel for kaptein Kristian Bjørnsen.

Berge holdt blant andre storstjernen Sagosen og førstekeeper Torbjørn Bergerud på benken.

Kunstverk

Norge startet med flere spillere som knapt hadde vært på banen tidligere i EM.

Målvakt Espen Christensen (ett minutt), Sander Andreassen Øverjordet (null), Gulliksen (21) og Alexander Blonz (38) var alle i førsteoppstillingen. De to sistnevnte sto for seks av de ti første norske målene i kampen. To av Gulliksens fire scoringer i den fasen var ikke annet enn små kunstverk.

Tom Kåre Nikolaisen og William Aar (fire mål hver) ble sluppet inn for Norge etter hvert. De hadde henholdsvis seks og ingen spilleminutter bak seg i EM før onsdag. Øverjordet fikk orden på skuddene utover i andreomgangen og scoret fem ganger.

– Gulliksen var bra, Aar banket inn noen baller, og Blonz satte noen. Det var flere gode prestasjoner, sa Berge.

EM-vinneren er sikret plass i sommer-OL i Tokyo i juli og august. Norge har tapt to VM-finaler de siste årene og står også med 4.- og 6.-plass fra EM siden Berge overtok laget våren 2014.

