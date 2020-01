sport

Sverige er alene om å ha bare seirer i et EM-sluttspill. Det skjedde i mesterskapets første utgave i 1994. Svenskene spilte sju kamper og vant alle.

Går Norge hele veien fredag og søndag, vil det bety ni kamper og ni seirer.

– Det hadde vært kjempekult. Vi hadde jo satt oss som mål å vinne alle de fire kampene i hovedrunden. Semifinalen og finalen er kamper der alt jo kan skje, sier Gøran Johannessen til NTB.

I 2000 kom Sverige til finalen med seks strake seirer bak seg, men trengte ekstraomganger i finalen for å slå Russland.

– Vi går for å vinne alle kampene her. Målsettingen er å ta gull, og vi er ubeseiret før semifinalen. Skal det bli gull, må vi vinne to kamper til, sier Torbjørn Bergerud til NTB.

Respekt

Han og Sander Sagosen fikk hvile hele kampen mot Slovenia onsdag. Duoen blir trolig helt sentrale i Norges jakt på en tittel.

Landslagssjef Christian Berge overtok våren 2014 og leder laget i sitt femte mesterskap. Hittil et det blitt to VM-sølv og 4.- og 6.-plasser i EM.

– Respekt. Det vil være imponerende om vi klarer det, sier Sagosen om muligheten til å gå «rent» gjennom EM.

Fredagens semifinale spilles i Stockholm mot Kroatia. Bergerud skaffet seg et navn med strafferedning mot nettopp kroatene i semifinalen i 2017-VM.

I den andre semifinalen møtes tittelforsvarer Spania og Slovenia.

