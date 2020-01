Discovery har sikret rettighetene til OL-kvalifiseringen i håndball

sport

Norges landslag for menn må ut i OL-kvalifisering hvis det ikke blir EM-gull i helgen. Det er allerede klart at håndballjentene må spille kvalifisering om OL-deltakelse i Tokyo.

– Hvis ikke mennene vinner EM-finalen søndag, vil de spille OL-kvalifisering på hjemmebane i Trondheim i april. Før jul ble det også klart at håndballjentene må ut i kvalifisering for å få plass i OL. All dramatikken kan ses på våre kanaler, sier fungerende sportsdirektør Morten Johannessen i Eurosport.

Kvinnelandslagets OL-kvalifisering avvikles 20. til 22. mars i Montenegro med vertslandet, Romania og Kasakhstan som motstandere.

Mennenes turnering vil, dersom det blir norsk deltakelse, bli avviklet i Trondheim Spektrum i tiden 17. til 19. april. Motstander blir da et annet europeisk lag, Chile og Sør-Korea.

De to beste i hver kvalifiseringsgruppe blir OL-klare.

