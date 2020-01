Neuville imponerte i VM-åpningen

sport

Mads Østberg er nummer ni og Ole Christian Veiby nummer 11, men de ligger som nummer en og to i WRC2-klassen.

Ogier vant den første fartsprøven, men Neuville slo kraftig tilbake på den neste og leder etter første dag 19,1 sekunder foran den seksdoble VM-vinneren Ogier og 25,1 foran den regjerende verdensmesteren Tänak.

Tänak vant tittelen i fjor, men forlot etter sesongen Toyota-laget for å slutte seg til Neuville i Hyundai. Ogier kjører denne sesongen for Toyota etter at Citroën trakk seg ut av rally-VM.

Elfyn Evans, også han i Toyota, er på fjerdeplass bare tre tidels sekund bak Tänak.

– Det var vanskelig å kjøre, sa Neuville etter en kveld der Tänak klaget over at bluss tent av tilskuere gjorde sikten farlig dårlig.

Den nidoble verdensmesteren Sebastien Loeb er på femteplass vel 50 sekunder bak lederen.

Adrien Fourmaux ledet WRC2-klassen etter første prøve, men han fikk motorstopp på den neste og tapte tre minutter. Østberg leder klassen 21,7 sekunder foran Veiby.

– Det er veldig mange tilskuere som heier på oss, og det er forbløffende. Forholdene er vanskelige, og jeg er ikke helt fornøyd med kjøringen, men det er et langt rally, sa Østberg til WRCs liverapportering.

