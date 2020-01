Sterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria

sport

Når Shiffrin får fart på skiene i fartsøvelsene blir hun nærmest umulig å hanskes med i sammendraget. I løpet av halvannet minutt fredag doblet hun antall utforseirer på merittlista. Totalt er hun nå oppe i 65 verdenscupseirer, hvorav 43 har kommet i slalåm.

Eneste utforseier for Shiffrin før fredagens var i Lake Louise for drøyt to år siden.

Petra Vlhová har vunnet de to siste slalåmrennene. Det er første gang på fem år at Shiffrin er holdt borte fra toppen av seierspallen i to slalåmrenn på rad.

Kanskje er det fartstrening som har ført til det, for Shiffrin har imponert stort i utforløypa i Bansko. Hun var tredje best i treningen, bak Joana Hählen og Federica Brignone. Fredag henviste hun dem til de andre pallplassene.

Brignone ble toer 0,18 sekund bak Shiffrin, mens Hählen måtte nøye seg med tredjeplassen ytterligere fem hundredeler bak. I den svingete løypa i Bulgaria hevdet også Vlhová seg godt og kjørte inn til sjetteplass et drøyt sekund bak vinneren.

Også italienerne Elena Curtoni og Marta Bassino på 4.- og 5.-plass gjorde det godt fra relativt høyt startnummer.

Kajsa Vickhoff Lie endte på 23.-plass av de 34 som fullførte, slått av Shiffrin med 2,99 sekunder.

Hele 16 løpere kjørte ut i Bansko. Verst så det ut da amerikanske Alice McKennis mistet balansen i en sving og i høy fart skled inn i sikkerhetsnettet. Hun ble liggende en stund, men reiste seg og kom tilsynelatende fra det uten skade.

