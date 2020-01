Ilicic-trippel da Atalanta holdt målshow

sport

Med målshowet klatret Atalanta til fjerdeplass på tabellen. Roma har samme antall poeng på plassen bak, men møter Lazio på hjemmebane søndag.

Opp til ligaleder Juventus skiller det 13 poeng. Torino-klubben møter Napoli borte søndag.

Måltyven Ilicic scoret det første samt det fjerde og femte målet i lørdagens storseier. 31-åringen står nå med 13 mål i Serie A denne sesongen.

Snaut kvarteret før slutt ble vondt til verre for Torino da Armando Izzo fikk marsjordre etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, og rett før full tid led lagkamerat Sasa Lukic samme skjebne. Dermed var hjemmelaget redusert til ni spillere.

I mellomtiden hadde Atalanta-innbytter Luis Muriel scoret to ganger og sørget for at sluttresultatet ble 7-0. Det første av Muriels mål kom på straffespark.

For Torino, som ligger midt på tabellen i Serie A, ble lørdagskvelden et mareritt.

