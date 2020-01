Johaug briljerte i nyttig VM-test

sport

31-åringen hadde full kontroll fra første stavtak og vant klart foran Ingvild Flugstad Østberg på 2.-plass i lørdagens 15 kilometer med skibytte. Johaug fikk se at det er mulig å gå ifra om formen er bra nok.

– Det var veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med løpet og synes at jeg løste de på en bra måte. Det er tøffe løyper. Jobbeløyper. Jeg følte at de hadde litt av alt, sa Johaug til NTB.

– Hva betyr dette med tanke på VM i 2021?

– Dette betyr at det er tøft, og det betyr at du må trene i tøft terreng hjemme i Norge også. Det er veldig fint med et slikt prøve-VM slik at du kan gjøre deg erfaringer på hva som blir viktig neste år.

Store investeringer

Arrangøren har brukt rundt 300 millioner kroner for å oppgradere sine anlegg i langrenn og hopp foran neste års ski-VM i Oberstdorf.

Fra å ha noen av verdenscupens letteste og mest utskjelte langrennsløyper har de nå fått noen av de hardeste og mest utfordrende. Mye penger er lagt ned for å lage en ny stadion der det er mer motbakker enn det har vært i de siste årene.

Det er egentlig godt nytt for Norges lettere utøvere som Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg som leverte varene i Oberstdorf lørdag.

Finsikting

Johaug overlot ingenting til tilfeldighetene foran det forrige VM i Seefeld i Østerrike. Der var hun i to omganger foran selve mesterskapet og gjennomførte blant annet testløp for seg selv.

– Er det aktuelt ned flere turer hit før neste års VM?



– Det blir vanskelig slik sesongen er lagt opp, men jeg kommer til å studere kartene litt mer og se hvordan det er smart å legge opp løpet, sa 31-åringen fra Dalsbygda.

Hun trodde ikke det var aktuelt med en sommertur til de bayerske alper for å finsikte løypene enda mer.

Selv om Therese Johaug vant som hun ville, så var hun ikke like overlegen som i Nove Mesto na Morave sist helg.

– Det var bra, men ikke rått som sist helg. Det har litt med dagsform å gjøre. Men jeg synes det var bra. Jeg klarte å gå ifra og gikk i front hele veien for meg selv. Det var ingen downperioder, men det var ikke den gnisten som det var i Nove Mesto, sa Johaug.

Håp for Østberg

Ingvild Flugstad Østberg ble distansert med 15,5 sekunder og var slett ikke utslått av de nye løypene.

Hun mener det skal være mulig å utfordre Johaug i de samme løypene når det skal kjempes om medaljer.

– Håp ja? Ja, herregud. Du kan ikke gi opp et år i forveien. Jeg synes at det var fine løyper og mye bedre enn de har vært i de siste årene i Tour de Ski. De er mer komplett selv om noen savnet mere flater og mente at de var litt for harde. Jeg er veldig positiv, sa Østberg.

Ga slipp på Johaug

Hun angret litt på at hun ga slipp på Johaug litt for tidlig.

– I etterpåklokskapens lys burde jeg kanskje ha ofret litt mer for å forsøke å holde tritt med Therese. Hun var sterk som gikk der foran og holdt unna med de 15–20 sekundene.

Østerrikes Teresa Stadlober ble dømt foran Sveriges Ebba Andersson i kampen om 3.-plassen. Heidi Weng ble nummer sju, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen fulgte to plasser bak.

Tiril Udnes Weng endte på 13.-plass, og Kathrine Rolsted Harsem var i mål som nummer 30. Lotta Udnes Weng måtte ta til takke med 40.-plass.

