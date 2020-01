Hovland skuffet på sisterunden i Dubai

sport

Det var vanskelige værforhold for spillerne på den siste dagen av Dubai Desert Classic, som endte med en skuffende avslutning for Hovland.

Nordmannen fikk fem bogeys og gikk sisterunden på 74 slag. Dermed endte Hovland på 23. plass på sammenlagtlista etter fire dagers spill.

Søndag startet 22-åringen med par på det første hullet, før det ble bogey på det andre. Deretter gikk nordmannen fire hull på par, før det kom to bogeys og en birdie.

På de siste ni hullene leverte Hovland to birdies og to bogeys som betydde turneringens svakeste runde for nordmannens del med to over par for dagen.

Australske Lucas Herbert vant turneringen til slutt etter omspill mot sørafrikanske Christiaan Bezuidenhout om seieren. Tre spillere delte tredjeplassen.

