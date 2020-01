Lundby vant i Rasnov og tok tilbake verdenscupledelsen

sport

Lundby fulgte opp en god første omgang og hoppet på 96 meter i finaleomgangen. Hun var best i begge omganger og vant til slutt med hele 17,9 poeng ned til Eva Pinkelnig på annenplass.

I førsteomgang hoppet Lundby lengst med 96,5 meter og ledet med 12,2 poeng. Med nok et godt hopp i annen omgang økte hun seiersmarginen ned til Pinkelnig. Chiara Hölzl endte på tredjeplass, 18,2 poeng bak Lundby.

Lundby tar dermed tilbake verdenscupledelsen fra Pinkelnig etter en skuffende femteplass i lørdagens hopperenn.

Da endte hun likt med Silje Opseth som nok en gang hoppet bra søndag. Etter å ha ligget som nummer elleve etter første omgang, gjorde hun et godt hopp på 90 meter i annen omgang, som til slutt holdt til en 8.-plass.

Da ble det to norske blant de ti beste, etter at Anna Odine Strøm ikke klarte å følge opp et godt hopp i førsteomgang. Hun falt fra niendeplass og endte som nummer 12 til slutt.

