TMZ: Basketball-legenden Kobe Bryant døde i helikopterstyrt

Ulykken i Calabasas bekreftes også av en rekke amerikanske og internasjonale medier, blant dem CNN og ABC. Ifølge Los Angeles Times, som bringer et bilde fra ulykkesstedet, skal det ha vært tåke i området da helikopteret styrtet.

Basketballikonet Bryant skal ha vært blant passasjerene i flyet. Det er ikke kjent om andre familiemedlemmer også var med.

Ingen på bakken skal ha blitt skadd. Redningspersonell kom raskt til stedet.

Lokale politimyndigheter i Calabasas bekrefter på Twitter at fem personer er bekreftet døde etter styrten.

Etterforskning pågår

Videre opplyses det fra politiet at det er igangsatt etterforskning for å forsøke å finne årsaken til styrten.

Kobe Bryant vant NBA-sluttspillet fem ganger med Los Angeles Lakers og tok OL-gull med USA to ganger før han la opp i 2016. 18 ganger fikk han plass på allstar-laget, og i tillegg høstet basketballikonet utallige andre utmerkelser for sitt strålende spill.

41-åringen spilte for Lakers gjennom hele den 20 år lange karrieren. Da han i 1996 gikk rett fra high school til spill i NBA, ble det ansett for å ha vært et kontroversielt valg. I ettertid viste det seg å være en innertier.

Passert av James

Totalt scoret han 33.643 poeng i NBA-karrieren. Det er fjerdeplass på listen over de mestscorende spillerne i ligaen gjennom alle tider. Så sent som lørdag ble han passert av LeBron James. James, som spiller for Lakers, gjorde 29 poeng mot Philadelphia 76ers og passerte med det Bryant med ett poeng.

– Fortsett å bringe idretten framover, skrev Bryant i en hilsen til James på Twitter etter lørdagens kamp.

I 2018 gjorde han seg også bemerket innen filmens verden da han som produsent vant Oscar-statuett for beste animerte kortfilm for den fem minutter lange «Dear Basketball».

