Thingnes Bø traff med timingen: – Unngikk å havne i en blindgate

sport

Søndag avsluttet han en resultatmessig god uke med 3.-plass på fellesstarten i den slovenske mellomhøyden. Han noterte beste langrennstid og hadde grunn til å smile over gjennomkjøringene han fikk snaut tre uker før VM-starten.

26-åringen sto over de to første verdenscuprundene i januar på grunn av fødselen til sønnen Gustav. Han kom til verden tirsdag 14. januar, og dermed kunne Thingnes Bø trygt reise ned til Pokljuka – om enn noe trøtt som følge av tynt med nattesøvn.

– Jeg er maksimalt glad for at jeg fikk sjekket nivået her, sier Thingnes Bø til NTB.

– Nå vet jeg hva jeg må justere foran VM. Hadde jeg ikke fått gått her, hadde jeg kanskje havnet i en blindgate etter så mange uker uten konkurranse.

– Litt å hente

Selv med seier på normaldistansen og ytterligere to pallplasser i Pokljuka, mente Thingnes Bø at han var noe av en skygge av seg selv. Han håper å gjenfinne formen han hadde før jul.

Da var han verdens desidert beste skiskytter.

– Jeg har litt å hente, altså. Toppformen har ikke vært til stede her. Den største forskjellen er egentlig at jeg ikke klarer å restituere under skytingene, så jeg føler meg liksom ikke klar for en ny runde. Det håper jeg å få justert inn.

Han kom bakpå tidlig i søndagens løp ettersom han bommet én gang på første skyting. Da kjørte det franske toget i front hardt ut på andre runde.

– De må ha satt opp farten der, og jeg tipper at franskmennene var fornøyde med at jeg måtte ut i strafferunden. Jeg gikk med alt jeg hadde for å ta dem igjen, sa Thingnes Bø – uten at han var irritert på de franske løpernes grep.

– Jeg hadde gjort det samme selv, fastslo mannen som senere overtok ledelsen, men endte på 3.-plass etter et nytt bomskudd på siste skyting.

Gir ikke opp sammenlagttittelen

Thingnes Bø har fortsatt to franskmenn foran seg på sammenlagtlista i verdenscupen, men han samlet viktige poeng i Pokljuka. Det betyr at han ikke har gitt opp kampen om den gule ledertrøya helt ennå.

– Nei, det finnes jo en mulighet. Men jeg er nummer tre i cupen, og jeg tror kanskje han som sitter ved siden av meg her (Quentin Fillon Maillet, fellesstartvinneren) er en vel så stor favoritt som meg til å hamle opp med (Martin) Fourcade.

Stryningen er voksne 119 poeng bak Fourcade og 50 poeng bak Fillon Maillet etter 13 av 24 individuelle løp.

– Det er fortsatt åpent, og jeg er vel en liten underdog. Med en god sluttspurt kan det være mulig, sier Thingnes Bø.

Han dro rett hjem etter søndagens fellesstart for å være sammen med kona Hedda og deres nyfødte sønn. Dermed bli mesteparten av VM-oppkjøringen gjort i Norge for hans del.

(©NTB)