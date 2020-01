Kyrgios måtte gi tapt for overmakten Nadal

sport

Under oppvarmingen stilte den australske tennisrebellen i en LA Lakers-trøye med nummer 8 på brystet for å hedre avdøde Kobe Bryant. Dermed viste han seg fra sin beste side og fikk publikum med seg.

I kjent stil med god serve og godt volleyspill utfordret han verdensener Rafael Nadal. Etter å ha tapt åpningssettet 6-3 kom han tilbake og vant det neste med samme sifre.

Kyrgios har foran turneringen viet sin oppmerksomhet med å samle inn penger til de som er rammet av brannene som herjer i Australia. Blant har han fått spillerne til å bidra med drøye 600 kroner (100 australske dollar) for hvert serveess de gjør under turneringen.

Kastet racketen

I det tredje settet fulgte spillerne hverandre. Det endte i et tie break. Da Nadal fikk et lite servebrudd tidlig gikk racketen til australieren i bakken så flisene føyk. Nadal tok det viktige tredjesettet.

Verdenseneren som jakter sin 20. Grand Slam-tittel klarte også å bryte australierens serve tidlig i det fjerde settet. Kyrgios kom derimot tilbake og tvang også fram tie break det settet.

Veteranen fra Mallorca klarte derimot å heve både serven og spillet sitt og klarte å få to matchballer. Han utnyttet første mulighet og vant tie breaket 7-4.

Det er 12. gang at Nadal er i kvartfinalen i turneringen. Også han var preget av nyheten om Bryants dødsfall.

– Hva kan jeg si. Jeg våknet opp til den triste nyheten. Jeg har møtt ham og har en kamerat som har spilt med ham. Han har alltid vært inspirerende for andre idrettsutøvere, sa Nadal om Bryant.

– Det ble en tøff kamp. Man har aldri helt kontrollen mot Nick. Han spilte bra, men jeg spilte en veldig bra kamp i det fjerde settet, sa Nadal.

– Han er den med kanskje det største talentet der ute. Han må bare fortsette med det positive spillet sitt, sa Nadal om Kyrgios.

Feide Medvedev av banen

Sveitseren Stan Wawrinka er klar for sin femte kvartfinale i Australian Open etter å ha slått russeren Daniil Medvedev over fem sett. Sveitseren feide motstanderen nærmest av banen i det første settet og vant 6-2.

Den russiske fjerdeseedede slo derimot kraftig tilbake og tok de to neste settene 6-2, 6-4, mens Wawrinka tok seg av det fjerde settet etter tie break, 7-2. Dermed var det klart for et femte og avgjørende sett.

Her var Wawrinka suveren. Han brøt direkte, så seg aldri tilbake og vant til slutt settet 6-2. Wawrinka vant Grand Slam-turneringen i 2014.

– Nok en utrolig kamp og en utrolig stemning på tribunen. Det var høy kvalitet på spillet, sa Wawrinka.

Det er femte gang at han er i en kvartfinale i Australian Open. Der møter han tyskeren Alexander Zverev som slo russeren Andrej Rublev i strake sett.

Tidligere på dagen hadde østerrikeren Dominic Thiem slått franske Gaël Monfils i strake sett. Nadal står for tur i kvartfinalen.

