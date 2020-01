Cardiff saksøker Nantes for å være delaktig i Emiliano Salas dødsfall

sport

21. januar 2019 døde Emiliano Sala etter å ha styrtet med et småfly på vei for å gjennomføre en overgang fra Nantes til Cardiff. Nå går waliserne til søksmål mot den franske klubben, melder den franske avisen L'Equipe.

Klubbene ble enige om en overgang i nærheten av 170 millioner kroner og har vært i en disputt over pengene etter dødsfallet til Sala. Cardiff går tirsdag kveld hardt i å anklage Nantes for å være medskyldige i flyulykken.

Søksmålet rettes spesielt mot Nantes' bruk av agenten Willie McKay, som waliserne mener var ulisensiert som sportsagent. Cardiff antyder også at McKay skal ha chartret flyet uten tillatelse fra klubben og gjør dem delaktige i dødsfallet.

– Hvis det ble slått fast at lederne av FC Nantes ble informert om at Willie McKay pleide å chartre kommersielle flyginger uten autorisasjon, kan de bli anklaget for uaktsomt drap og medvirkning til kriminalitet, står det i søksmålet ifølge L'Equipe.

Både Sala og piloten David Ibbotsen omkom i flyulykken. I ettertid har det vært stor uenighet mellom klubbene om hvorvidt Cardiff måtte betale for overgangen eller ikke.

(©NTB)