Halvannen million vil hylle Bryant med ny NBA-logo

sport

Underskriftskampanjen på nettsiden change.org har på under et døgn skaffet seg over 1,5 millioner signaturer til støtte for saken.

Bryant, som sammen med datteren Gianna og sju andre omkom i en helikopterstyrt utenfor Los Angeles søndag, hylles verden over. Han var sammen med resten av passasjerene på vei til en basketballturnering for den 13 år gamle datterens lag da ulykken skjedde søndag.

Change.org-brukeren «Nick M», som har opprettet underskriftskampanjen, skriver følgende om saken, ifølge CNN:

– Som følge av den uventede bortgangen til Kobe Bryant, vennligst signer denne kampanjen i et forsøk på å udødeliggjøre han som den nye NBA-logoen.

Dagens kjente NBA-logo ble først innført i 1971. Logoen preges av silhuetten av Jerry West. West var selv en storhet i Bryant lag Los Angeles Lakers og vant NBA-sluttspillet i 1972.

– Tragisk og ubegripelig

West har ikke kommentert kampanjen, men har sagt til CBS News at ulykken føltes som å miste en sønn.

– Tapet av Kobe, Gianna og de andre er mer enn tragisk og ubegripelig. Jeg vil for alltid elske Kobe og tiden jeg hadde med ham.

Tidligere har West også sagt at han ikke vil ha noe imot en endring av logoen.

– Jeg har sagt flere ganger at dersom de vil endre logoen, håper jeg de gjør det. På mange måter håper jeg det, sa han ifølge CBS i 2017.

Før Bryant la opp i 2016 hadde han sikret seg fem NBA-titler, blitt banens beste i to NBA-finaler, blitt utnevnt til all star-laget 18 ganger, samt vunnet to olympiske gull for USA.

NBA har inntil videre ikke uttalt seg om underskriftskampanjen.

(©NTB)