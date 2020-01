Nevland gikk Norge inn til stafettgull i junior-VM

sport

Norge var med i medaljekampen helt fra starten av på tirsdagens stafett over 3 x 7,5 kilometer. Den 18 år gamle ankermannen Martin Nevland gikk en suveren etappe og sørget for at det norske laget gikk til topps med god margin.

Grunnlaget for den sterke norske prestasjonen i Sveits la Martin Uldal med en god førsteetappe. Han sendte Morten Tørnblad Sameien ut på sin etappe i ledelse, 22,7 sekunder foran Ukraina.

Ut på siste etappe gikk Nevland ut likt med Polens ankermann, men da viste Nevland hvem som var sjefen i Lenzerheide. 18-åringen var lynrask i sporet, leverte feilfri skyting på liggende, og gikk ut 38,2 sekunder foran Russland.

Ut fra siste skyting var forspranget nesten doblet, og Ålgård-løperen gikk ut fra standplass 1.07 minutt før Tsjekkia og Russland, som kjempet om de to siste pallplassene.

Over mållinjen gikk Nevland i ensom majestet og sikret Norge stafettgull i ungdomsklassen i junior-VM på tiden 1.04.07.

Det tsjekkiske laget tok sølv, 1.15,7 minutt bak Norge, mens Russland tok bronsen ytterligere 21,8 sekunder bak.

Nevland står med to gullmedaljer så langt i junior-VM. 18-åringen vant søndag gullet på 12,5-kilometeren i ungdomsklassen.

