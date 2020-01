Bruno Fernandes ønsket velkommen av Rashford

sport

Portugiseren har vært linket til Manchester United over en lengre periode, men United har ikke imøtekommet kravene fra Sporting Lisboa. Onsdag ble Fernandes bekreftet klar for United.

Ifølge Manchester Uniteds hjemmeside gjenstår både medisinsk test og enighet om hans personlige betingelser.

– Manchester United kan med glede opplyste at vi har kommet til enighet med Sporting Clube de Portugal om en overgang for Bruno Fernandes. Avtalen avhenger av den medisinske testen og hans personlige betingelser, sier klubben i en pressemelding.

Ber United ta vare på Fernandes

United-spillerne virker å være fornøyde med at overgangen endelig er i boks.

– Velkommen, Bruno, skriver United-spiller Marcus Rashford på Twitter, mens lagkamerat Diogo Dalot uttrykker glede over å ha fått en ny portugiser i klubben.

Sporting Lisboa har selv lagt ut et bilde av Fernandes på Twitter, hvor de takker sin kaptein.

– Ta godt vare på gutten vår, skriver den portugisiske klubben til Manchester United.

I en videomelding til fansen sier Fernandes at han er stolt over å ha representert klubbens farger, og at han snart kommer tilbake med en ordentlig avskjedsmelding.

Sårt tiltrengt

Manchester United betaler rundt 550 millioner kroner for Fernandes. 25-åringen har scoret 63 mål på 137 kamper for Sporting siden 2017. Tidligere har han vært i Serie A-klubbene Udinese og Sampdoria.

– Jeg har ingen oppdateringer å komme med, sa Ole Gunnar Solskjær på tirsdagens pressekonferanse, der han kalte spørsmålet om Fernandes «bortkastet».

Det var det kanskje ikke, for nå skal portugiseren ikle seg den røde drakten. United trenger sårt en sentral midtbanespiller, ettersom både Scott McTominay og Paul Pogba, begge sentrale midtbanespillere, er langtidsskadde.

(©NTB)