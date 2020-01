Budrunden i gang for Premier League, TV 2 kan bli utfordret

sport

Onsdag startet budrunden for det norske markedet, ifølge Dagens Næringsliv, som var først ute med å omtale saken. Det kan komme en avgjørelse så tidlig som i løpet av onsdag kveld.

Kampanje skrev om rettighetskampen mandag denne uka.

Nent Group er sannsynligvis TV 2s klare konkurrent. Nent har PL-rettighetene i Sverige, Danmark og Finland i dag.

Fristen for å legge inn bud skal ha gått ut klokken 13 onsdag. – Det er ingen tvil om at dette er de viktigste rettighetene som er på markedet. Det er snakk om rettigheter som går gjennom ti måneder av året, og ikke bare i noen få uker. Samtidig er følelsene for engelsk fotball store i Norge, og det er høy betalingsvillighet for Premier League-rettigheter, sier TV-ekspert Lasse Gimnes til DN.

TV 2 ga ifølge DN 1,8 milliarder kroner for tre sesonger med Premier League fra 2015. Senere forlenget kanalen avtalen fra 2018. Prisen har trolig steget med opp mot 15 prosent for hver budrunde.

– Dette er levebrødet og lidenskapen til folk, sier en av TV 2s PL-profiler, Jan-Henrik Børslid, til Medier24.

TV 2 har hatt de norske rettighetene i sju år. – Vi er selvfølgelig spente. Man frykter jo det verste, sier Børslid.

Kanalen har rettighetene for ytterligere to sesonger, men ifølge Medier24 skal det nå være mulighet for å by på avtaler på henholdsvis tre og seks år med start i 2022.

TV 2 sitter fra før på rettighetene ut 2021/22-sesongen.

Premier League genererer cirka 35 milliarder kroner i inntekter til ligaen per år fra TV-rettigheter på verdensbasis. Det anslo PL-sjefen Richard Masters i mai.

