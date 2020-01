De Gea storspilte for United, men City til ligacupfinale med 3-2

sport

Kampen endte med 1-0-seier til Ole Gunnar Solskjærs gutter, men de hadde 3-1 å hente inn, og dermed blir det Manchester City mot Aston Villa i ligacupfinalen på Wembley 1. mars.

– Vi er skuffet for vi ville til en finale. Jeg er stolt av gutta. Vi har hatt en del skader, men de vi har igjen leverte. Vi har lyst til å dominere kampene, men det er vanskelig. Man kan ikke vente mer av det spillerne viste i kveld. Fysisk så trenger de en pause, men en slik seier hjelper, sa Solskjær til Viasport.

Nervøst

– Det ble nervøst, men det endte godt. Det er bare litt irriterende at vi ikke vant og scoret mål, sa Citys Kevin De Bruyne til Viasport.

– Vi hadde sjansene og burde scoret. Vi var bedre enn United, sa Pep Guardiola til SkySports.

Pep Guardiolas menn både kunne og burde avgjort kampen til sin fordel tidlig. Manchester United kunne blitt straffet med baklengs, men David de Gea hadde en god dag på jobben denne kvelden.

Før det var gått åtte minutter, hadde Sergio Agüero vært farlig framme med en stupheading de Gea var ute med en redning fra øverste hylle.

Kort etter måtte den spanske landslagsmålvakten i aksjon igjen på Riyad Mahrez' skudd fra kort distanse.

Agüero hadde noe senere også et godt forsøk, men igjen var de Gea i det umulige hjørnet. Han var også våkent framme da Agüero holdt på å snappe et tilbakespill fra Victor Lindelöf.

Tente håpet

Nemanja Matic tente et stort håp for United. Han var våkent inne i feltet på en dødball fra Fred og sendte ballen inn i hjørnet på flatt direkteskudd.

Også Uniteds dyrekjøpte Harry Maguire viste spill som viste hvorfor Solskjær kjøpte midtstopperen.

Etter 58 minutter kom Raheem Sterling på en kontring. De Gea var derimot tidlig oppe i situasjonen og stresset Sterling til å sette ballen over.

Så rødt

Maguire holdt på å rote det virkelig til etter 72 minutter. Han mistet ballen inne feltet til en motspiller, men til tross for mange City-spillere klare til å sette ballen i mål, skuslet de borte sjansen.

Kvarteret før slutt ble United reduserte til ti mann. Matic hadde tatt et gult kort for laget tidligere i kampen, og med et nytt gult kort ble det marsjordre og tidlig dusj for serberen.

(©NTB)