Heltent «comeback-Krogh» vant gull etter sekundstrid

sport

Krogh skrudde opp tempoet halvveis inn i torsdagens 15 kilometer. Ingen gikk raskere enn 29-åringen de siste kilometerne. Men tidligere juniorverdensmester Amundsen ga Krogh hard kamp helt til døra.

Som førstemann av favorittene på distansen gikk Krogh i mål på 30.30,1 minutter.

Krogh har gått få verdenscuprenn denne sesongen. Hans siste «store» løp kom da han vant 30 kilometer fri teknikk i skandinavisk cup på Nes 4. januar.

Derfor var han ekstra glad da han kom i mål.

– Selvsagt betyr dette noe ekstra. Når det går imot over tid, så trenger man noen lyspunkt som gjør det lettere å holde på. Jeg føler at jeg har i ganske fra form siden nyttår, og jeg har sett meg ut dette rennet i lang tid, sa Krogh til NTB og andre medier under pressekonferansen.

Motstand

Krogh har hatt mye motstand i de tre siste sesongene, og i nesten to måneder har han stort sett trent for seg selv hjemme i Alta under svært gode snøforhold.

2,4 sekunder skilte til slutt ned til den overraskende sølvvinneren Harald Østberg Amundsen.

– Jeg har ventet på en ny sjanse til å vise seg fram. Det var godt å få det til. Dette var en stor lettelse.

Krogh har vært skiløper på heltid i svært mange år, og det har aldri vært aktuelt å gi opp.

– Det er i motgang at du får roen over ting. Da får du tid til å puste og tenke, og jeg har konkludert at jeg trives veldig godt med å være skiløper. Når du får en måned hjemme som du ikke er forberedt på, så får du gjort mye annet som du ellers ikke hadde fått tid til. Selv om jeg veldig gjerne skulle ha gått mer verdenscup, så har det gått fint å være hjemme også, sa Krogh.

Krogh sier at han har unngått å se for mye ski på TV.

– Jeg har forsøkt å komme meg litt unna. Det ville ha minnet meg på en nedtur om jeg hadde sett på Tour de Ski når jeg helst skulle ha vært der selv. Jeg prioriterte heller å trene gjennom å gå mange, lange skiturer.

– Utrolig gøy

Sølvmedaljevinner Amundsen lå foran Krogh ved de fleste mellomtidene, men avstanden krympet jo nærmere mål de kom.

Amundsen ledet med 8,5 sekunder på Krogh ved seks kilometer og 4,9 sekunder ved ti kilometer. Da tre kilometer gjensto var avstanden kun 2,9 sekunder, men da 21-åringen gikk i mål viste klokka 2,1 sekunder i Kroghs favør.

Men han så ikke ut til å deppe over at gullet glapp.

– Det var utrolig gøy, sa Amundsen til NRK.

– Jeg synes at jeg kriget ganske bra. Jeg er ikke kjent for å ha verdens beste avslutning, så to tre sekunder bak i mål synes jeg er en bra avslutning til meg å være, mente Amundsen.

NM-bronsen gikk til Jan Thomas Jenssen fra Hommelvik i Trøndelag.

(©NTB)