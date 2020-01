Maktdemonstrasjon av Djokovic mot Federer i Australian Open

sport

Den 32 år gamle serberen vant i tre strake sett 7-6, 6-4, 6-4. Han befestet dermed også posisjonen som den klart beste av de to, med sin 27. seier mot Federers 23 i deres 50. innbyrdes oppgjør.

38 år gamle Federer er den eldste som har nådd så langt i Australian Open siden 1977. Han startet friskt mot Djokovic, brøt serberens serve to ganger og lå an til ta hjem det første settet. Men Djokovic brøt tilbake og vant overbevisende i tiebreak.

Samtidig ble det klart at Federer slet med kroppen.

– Det står respekt av at Roger kom ut og spilte i dag og at han prøvde så godt han kunne. Jeg var veldig nervøs i starten og det kunne gått den andre veien, sa Djokovic.

Klasseforskjell

I det andre settet brøt Djokovic Federers serve på 5-4 og jublet høyt for 2-0-ledelse. Han hadde små problemer med å serve hjem også det tredje settet og viste til tider at det nå er klasseforskjell mellom nummer to og tre på verdensrankingen.

Mens Djokovic har hatt en relativ komfortabel reise til semifinalen, har Federer slitt atskillig mer. I kvartfinalen reddet han sju matchballer mot amerikaneren Tennys Sandgren og vant til slutt 3-2.

Resignert

I 37 graders varme vise Djokovic styrke med sin fysikk og Federer så til tider regelrett resignert ut, til tross for massiv støtte fra tribunen.

Djokovic jakter sin åttende tittel i Australian Open og møter vinneren av oppgjøret mellom Dominic Thiem (Østerrike) og Alexander Zverev (Tyskland), som spilles senere fredag.

I kvinneklassen møter Spanias Garbiñe Muguruza Sofia Kenin fra USA. Muguruza kom useedet inn i turneringen og er i sin første finale i Australian Open. Kenin overrasket mange ved å slå ut verdensener og hjemmehåpet Ashleigh Barty.

(©NTB)