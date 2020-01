Treneren holdt tett om Haaland-planen mot Union Berlin

sport

Nordmannen kan fortsette som reserve selv etter storsuksessen og fem mål på to kamper som innbytter. 19-åringen er blitt et hett navn i tysk fotball.

– Starter Haaland?

– Det kan jeg ikke svare på. Det kan hende, men vi får se, sa Favre på en pressekonferanse torsdag.

Han smilte lurt mens han svarte.

Torsdag ble det klart at Paco Alcácer forsvinner fra Dortmund. Han skrev under for spanske Villareal. – Vi må se på det vi har av spillere til enhver tid. Vi har nå også fått inn Erling (Braut Haaland), og han er i supert slag, sa sportsdirektør Michael Zorc.

Haaland står med en scoring hvert 11,4 minutt hittil for Borussia Dortmund i den tyske serien.

Han kom fra Salzburg ved nyttårstider og skal ifølge flere medier ha kostet vel 200 millioner kroner. Haalands kontrakt med den tyske klubben løper til sommeren 2024. Det er innbakt en utkjøpsklausul som skal være på cirka 750 millioner kroner ifølge avisen Bild.

