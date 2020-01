sport

Håvard Solås Taugbøl tok sølvet, mens Sindre Bjørnestad Skar ble nummer tre.

– Pappa var også veldig god som junior og ung. Det var naturlig at jeg skulle begynne med ski, sa 19-årige Evensen.

Han ble omringet av journalister på pressekonferansen. Vind-løperen ble det naturlige midtpunktet.

Evensen har hatt Petter Northug som forbilde tidligere. Nå er det Johannes Høsflot Klæbo som gjelder med tanke på å se på dagens superstjerner og hva de gjør.

De to har mange ganger avgjort i god tid før mål i sprintrenn.

– Det er jo veldig morsomt å avgjøre før oppløpet. Jeg skjønte egentlig ikke helt hva som skjedde. Jeg har gjort det en del ganger før som junior. Det er en utrolig deilig følelse. Man merker at de slipper selv om man ikke ser seg tilbake, sa Evensen.

– I dag var taktikken egentlig bare å henge med. Men man skal ha litt baller for å tørre å gå forbi i bakken, sa Evensen.

Den første på lenge

Han er den første juniorløperen på herresiden til å vinne senior-NM siden Petter Northug i 2006. Det skjedde på tremila. Evensen så det rennet fra tilskuerplass. Hjertesyke Sondre Turvoll Fossli tok medalje som junior i sprint under NM i Voss i 2012, men han vant ikke.

Sølvvinner Håvard Solås Taugbøl kjente godt til Evensen fra før. De tilhører begge Oppland skikrets.

– Jeg har visst om Ansgar lenge og er fra samme krets, men det var nok høye odds på at han skulle ta gull i dag. Han er rapp og teknisk god, men har kanskje manglet litt på utholdenheten. I dag viste han at han er solid. Heretter må vi holde et øye med ham ja, sa Taugbøl til NTB.

Evensen er en friskus som også er på det norske juniorlandslaget. Inn mot mål viste han to fingrer til TV-kameraene på vei inn til mål.

– Jeg tror ikke vi skal si så mye mer om det, sa Evensen under pressekonferansen.

Fratatt

Finn Hågen Krogh ble fratatt finaleplassen etter at han ble flyttet ned til sisteplass i semifinalen. Dette skjedde etter et ureglementert bytte av spor i semifinalen. Juryen slo raskt ned på Kroghs manøver.

– Det mildeste ordet jeg kan bruke, er at det er en feil avgjørelse. Den går ut over Finn-Hågen, sa sprinttrener Arild Monsen.

I kvinneklassen var Maiken Caspersen Falla best. Hun vant foran Ane Appelkvist Stenseth og overraskelsen Mathilde Skjærdalen Myhrvold.

(©NTB)