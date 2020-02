Berge med godkjent debut for Sheffield United i borteseier

sport

21 år gamle Berge ble torsdag enig om en overgang fra belgiske Genk. Nordmannen skal ha kostet Sheffield-klubben nærmere 250 millioner kroner og får dermed status som klubbens dyreste signering noensinne.

Han var den eneste endringen på laget fra forrige helgs FA-cupkamp. Han erstattet Muhamed Besic og spilte en slags indreløper.

Det ble ikke så mange involveringer offensivt på nordmannen. Han måtte også bistå en del i det defensive og blant annet hjelpe George Baldock med å ta hånd om Wilfried Zaha.

Etter 22 minutter kom han på et flott løp etter å ha blitt spilt fri. Han fikk slått inn fra dødlinjen, men det var ingen medspillere inne i feltet som kunne nå ballen.

Nærmest scoring før pausen var hjemmelaget. Christian Benteke fikk skyte fra spiss vinkel, men skuddet gikk utenfor.

Sju minutter før pause var den høyreiste nordmannen frampå med en heading inn i feltet, men heller ikke den gangen fant han noen medspillere.

Selvmål avgjorde

13 minutter ut i 2. omgang tok gjestene ledelsen. Oliver Norwoods corner voldte Crystal Palace-målvakten Vicente Guaita store problemer, og han rotet ballen i eget mål til 1-0.

Kort etter var John Fleck noen få centimeter unna å gjøre 2-0. Frisparket hans fra 20 meter smalt i tverrliggeren bak Guaita.

Etter 67 minutter valgte United-manager Chris Wilder å bytte ut nordmannen med John Lundstam. Ifølge rapportene hadde Berge noen farlige balltap for Sheffield United.

Berget av VAR

Etter 72 minutter var Crystal Palace nær ved å bli redusert til ti mann. Joel Ward satte tilsynelatende knottene i leggen på Sheffield Uniteds Enda Stevens, men etter brukt av VAR endret dommeren fra rødt til gult kort.

Sander Berge ble for øvrig den åttende nordmann med kamper for Sheffield United. Tidligere har Jostein Flo, Roger Nilsen, Jan Åge Fjørtoft, Anders Jacobsen, Kristoffer Løkberg, Erik Tønne og Bjørn Helge Riise spilt for klubben.

Sheffield United jakter Chelsea på den viktige fjerdeplassen og er fem poeng bak.

