Golberg vant NM-gull på tremil etter å ha spurtslått Sundby

– Jeg visste at hvis jeg hang med Martin ville jeg ha gode kort. Det funket. Det var god fart fra start, og det var fint for meg at det gikk jevnt. Jeg er ikke så flink til å gå i rykk og napp, sa Golberg på pressekonferansen i etterkant.

Golberg er blitt en veteran på 29 år, og det gjorde godt med en seier på tremil.

– Folk omtaler meg som en sprinter, men jeg liker å se på meg selv som en allrounder, og da er det all right å kunne slå i bordet med gull på tremil i NM.

Golberg og Sundby hadde begge registrert at de hadde litt bedre ski enn Martin Løwstrøm Nyenget og Didrik Tønseth bak.

– Jeg visste at om jeg hang med så ville jeg ha OK muligheter på oppløpet. Jeg hadde en veldig god dag, sa Golberg.

Han fikk med lørdagens seier også kongepokalen. Golberg har også NM-gull fra sprinten på Gåsbu i 2013.

Høy fart fra start

Det ble tidlig satt stor fart i tet. Etter ti kilometer hadde en gruppe på ni løpere skilt seg ut. Fem kilometer senere var gruppa minsket til sju mann.

Didrik Tønseth satte stor fart i bakken opp fra stadion. På den femte av seks runder, ved passering på 21 kilometer, hadde Tønseth, Sundby, Golberg og Nyenget fått en luke til resten.

Med i underkant av to kilometer igjen fikk Sundby og Golberg en luke i utforbakkene. Til tross for hardkjør klarte ikke Sundby å kvitte seg med Golberg, som var overlegen i spurten.

– Jeg fryktet at det skulle bli mer kaos, men det var stor offensivitet i gruppa, og det ble en ganske tøff tremil. Det var bra det, og løpet betydde litt, sa Martin Johnsrud Sundby.

Kamp

Sundby visste at han ville få det hardt mot Golberg i spurten. Sundby er ikke blant de raskeste, og Golberg er tross alt på sprintlandslaget.

– Jeg visste hvor det gikk da jeg skled inn på oppløpet sammen med Pål Golberg, sa Sundby.

Både Golberg, Sundby og Nyenget går for hvert sitt lag under søndagens stafett.

