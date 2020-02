Hovland greide ikke cuten i Phoenix

sport

Den andre runden i WM Phoenix Open i Scottsdale i Phoenix i Arizona gikk ikke 22-åringens vei. Torsdag greide han å fullføre de 18 hullene ett slag under par og lå godt an til å kunne kvalifisere seg videre.

Fredag gikk det derimot dårligere. Hovland slo bogey på fire av hullene, 4, 5, 7 og 10 og måtte satse for å komme seg ned på par. Selv om han greide birdie på tre av de andre hullene (8, 12 og 16), endte likevel runden ett over par. Dermed lå nordmannen på par sammenlagt over begge dagene.

Det viste seg å være ett slag for mye til å gå videre i turneringen blant de 55 beste. Hovland røk ut av konkurransen før de siste to rundene i helgen.

Amerikanske John B. Holmes leder turneringen med 13 slag under par etter to dager. Etter ham ligger landsmannen Wyndham Clark som ligger ett slag bak.

(©NTB)