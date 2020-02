Iuel og Thomsen med norske rekorder i innendørs-NM

sport

Det var høydepunktene på en dag med mange gode prestasjoner i Bærum Idrettspark.

Line Kloster sørget for god fart fra start på kvinnenes 400 meter og fikk med seg Iuel i rygg. På siste runde tok Iuel ledelsen, og hun avsluttet knallsterkt. Vinnertiden er en forbedring av hennes egen norske innendørsrekord fra 2016 med 27 hundredels sekund.

52,25 plasserer henne på fjerdeplass på verdensstatistikken i denne innendørssesongen, og på toppen av europastatistikken.

– Det var deilig å kjenne at kroppen hadde litt å svare med etter de første 200 meterne. Jeg hadde forventet at Line kom til å åpne tøft, så jeg prøvde egentlig bare å henge på og ikke la meg stresse for mye, sa Iuel ifølge friidrett.no.

– Det var på tide at min gamle rekord ble slått.

Lover mer

Thomsen slettet Georg Andersens norske innendørsrekord fra 1989. Hans 21,01 er bare ni centimeter fra OL-kravet.

Thomsen innledet med 20,64 før han fikk opp vinnerresultatet i 2. omgang. De fire siste forsøkene hans var ugyldige.

– Det tok sin tid å komme seg over 21 meter i konkurranse, sa Thomsen etter å ha levert det tredje beste støtet i verden så langt i innendørssesongen.

– Vi har endret teknikken veldig mye før denne sesongen. Nå kommer jeg i bedre posisjoner til å støte lengre. Jeg sitter inne med mye, mye mer, hevdet han.

Sterk sprint

Henriette Jæger satte personlig rekord både i kvalifisering, semifinale og finale på vei mot 60-metergull med sterke 7,37. Det er aldersrekord for 17-årsklassen i Norge og årsbeste i Europa for U20-løpere.

Even Meinseth tangerte sin personlige rekord da han vant mennenes 60 meter med 6,83.

Hedda Hynne vant kvinnenes 800 meter på 2.04,79, som er ny mesterskapsrekord.

